Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele american în exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de învestire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, în contextul în care presedintele în exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este…

- Vicepresedintele american in exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, in contextul in care presedintele in exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este tot mai izolat, transmit duminica…

- Vicepresedintele american in exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, in contextul in care presedintele in exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este tot mai izolat, transmit…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a SUA, democrata Nancy Pelosi, a declarat vineri ca a discutat cu principalii comandanti ai armatei americane despre luarea unor masuri de precautie pentru ca presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, sa nu poata declansa ostilitati militare ori vreun atac…

- Congresul Statelor Unite a ratificat joi victoria presedintelui ales, democratul Joe Biden, in scrutinul american din 3 noiembrie, transmit Reuters, AFP si EFE. Aceasta este ultima etapa inaintea investirii lui Joe Biden, intr-o ceremonie prevazuta pentru 20 ianuarie. Vicepresedintele republican in…

- UPDATE 06.30 Primarul din Washington a anunțat instituirea starii de urgența pentru 15 zile. UPDATE 03.30 Procedura de validare a rezultatului alegerilor din 3 noiembrie 2020 a fost reluata in jurul orei 20.00, ora locala.Congresul Statelor Unite a inceput, miercuri, procesul de validare al rezultatului…

- Vicepresedintele american Mike Pence a condamnat violentele sustinatorilor presedintelui Donald Trump care au invadat miercuri Capitoliul in incercarea de a bloca certificarea rezultatelor alegerilor prezidentiale, in contextul in care Senatul si-a reluat numararea voturilor dupa o intarziere de mai…

- Vicepreședintele american Mike Pence va fi vaccinat vineri ”in public” contra Covid, dupa ce serul celor de la Pfizer/BioNTech a fost lansat luni, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Potrivit sursei citate, Mike Pence și soția sa, Karen, se vor vaccina pentru ”a intari increderea” americanilor, a…