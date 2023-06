Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence si-a depus luni candidatura la fotoliul de la Casa Alba, potrivit unor documente publicate de catre Comisia Electorala Federala (FEC), si urmeaza sa-l infrunte pe fostul sau partener, Donald Trump, in alegerile primare republicane, in 2024, relateaza AFP. Mike…

- Fostul vicepresedinte al Statelor Unite, Mike Pence, a facut cele mai aspre critici de pana acum, la adresa fostului sau sef, Donald Trump.El a afirmat ca istoria il va invinui pe Donald Trump pentru rolul sau in atacul asupra Capitoliului american, pe 6 ianuarie 2021, informeaza Rador. Fii…

- Orice alta caracterizare decat folosind cuvantul "rușine" pentru atacul de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021, este lipsita de decența, a subliniat tranșant fostul vicepreședinte Mike Pence, la un eveniment anual de anvergura, Dineul Gridiron, desfașurat in Washington DC.

