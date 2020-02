Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avut un ton "furios" fata de premierul Marii Britanii, Boris Johnson, intr-o conversatie pe tema deciziei Guvernului de la Londra de a permite companiei Huawei sa aiba un rol in construirea sistemului de telecomunicatii 5G, afirma oficiali citati de Financial Times.

- Washingtonul si-a exprimat marti dezamagirea dupa ce guvernul de la Londra si-a dat acordul privind o participare limitata a companiei chineze Huawei la realizarea retelei 5G, in pofida presiunilor SUA de a nu se colabora cu aceasta societate, consemneaza AFP si DPA.''Statele Unite sunt dezamagite…

- The Times: Boris Johnson vrea sa foloseasca tactica lui Trump in negocierile cu UE. Amenința cu suprataxe vamale pentru produsele europene, dupa Brexit Boris Johnson vrea sa foloseasca amenintarea suprataxelor vamale in negocieri comerciale cu UE, dar și cu alte state, dezvaluie The Times, care susține…

- Statele Unite isi amplifica avertismentele adresate celui mai apropiat aliat al lor, Marea Britanie, declarand ca China va fura secretele tarii daca Londra va permite unor companii precum Huawei sa-i construiasca retelele 5G, relateaza marti DPA potrivit Agerpres. "Ei vor doar sa fure secrete intregi…

- Milioane de turisti din lumea intreaga vor avea probleme dupa Brexit, daca vor sa calatoreasca in Marea Britanie. Guvernul condus de Boris Johnson isi propune ca, dupa parasirea Uniunii Europene, sa inaspreasca modalitatea de intrare in tara a cetatenilor straini. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson,…

- Opozitia laburista din Marea Britanie i-a acuzat miercuri pe conservatori ca desfasoara "negocieri secrete" cu SUA pentru a "vinde" companiilor americane sistemul de sanatate britanic gratuit, in cadrul unui viitor acord comercial post-Brexit, acuzatii dezmintite imediat cu fermitate, potrivit France…

- Leo Varadkar, premierul Irlandei, a declarat vineri ca negocierile pe tema unui nou acord comercial între Marea Britanie și Uniunea Europeana s-ar putea încheia pâna la finalul anului viitor, daca Londra ratifica tratatul de Brexit pâna la 31 ianuarie, scrie Mediafax, citând…