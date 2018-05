Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a eliberat trei prizonieri americani in urma vizitei Secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, la Phenian, inlaturand astfel un obstacol al viitorului summit intre presedintele Donald Trump si Kim Jong-un, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion avandu-i la bord pe cei trei americani eliberati de Coreea de Nord a aterizat joi la o baza militara din apropiere de Washington, acestia fiind asteptati de presedintele american Donald Trump, precum si de vicepresedintele Mike Pence si de secretarul de stat Mike Pompeo, veniti sa ii intampine,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, luni, ca viitoarea sa intalnire cu liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, ar putea avea loc in ”Casa Pacii”, situata la granita dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap. ”Numeroase tari sunt luate…

- Asteptarile SUA si ale Coreei de Nord privind denuclearizarea, in perspectiva summit-ului dintre presedintii Donald Trump si Kim Jong-un, par sa fie fundamental diferite, dupa ce in acelasi document in care anunta oprirea testelor nucleare, liderul de la Phenian spunea ca arsenalul nuclear va fi mentinut,…

- Coreea de Nord a transmis Statelor Unite ca este pregatita sa discute despre denuclearizarea Peninsulei Coreene in cadrul unei intalniri intre presedintele Donald Trump si liderul suprem de la Phenian, Kim Jong-un, a informat un oficial american, relateaza site-ul postului BBC si agentia Reuters.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat vineri, dupa anuntul istoric al unui summit intre presedintele Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, ca strategia de izolare a Coreei de Nord stabilita de administratia Trump, cu 'zero concesii' si 'crestere sustinuta a presiunii', 'functioneaza',…