Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte american Mike Pence a semnat un contract de 3-4 milioane de dolari cu Simon & Schuster pentru a scrie doua carții de memorie, scrie The Guardian . Mike Pence devine astfel primul oficial din cercul apropiat al lui Donald Trump care anunța un astfel de acord. Autobiografia lui Pence,…

- Conferința, la care sunt invitați patruzeci de lideri mondiali, va fi difuzata in direct. Trebuie sa recunoaștem ca ideea noii administrații de la Washington de a organiza un eveniment de acest fel este foarte ingenioasa, intrucat urmarește sa ucida nu doi, ci chiar zece iepuri. © Sputnik…

- Joe Biden a anuntat marti retragerea candidaturii lui Neera Tanden pentru a conduce bugetul la Casa Alba in fata opozitiei unor senatori-cheie, primul esec pentru noul presedinte democrat care dispune o majoritate foarte fragila in Congresul de la Washington, noteaza AFP. "Am acceptat cererea Neerei…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si seful diplomatiei europene Josep Borrell au discutat joi despre cum sa 'repare' relatiile dintre Washington si Bruxelles dupa venirea la Casa Alba a presedintelui Joe Biden, transmite AFP. Josep Borrell si Antony Blinken au subliniat ca dupa plecarea…

- Chitaristul Jon Schaffer, membru fondator al trupei de metal Iced Earth, a fost luat in custodia poliției din Indiana, dupa ce a participat la asediul forțelor pro-Trump asupra Capitolului SUA, potrivit variety.com . Muzicianul fusese inclus pe lista celor cautati indivizi pentru ca au patruns ilegal…

- Liderul de la Casa Alba este singurul imputernicit de Constitutia SUA sa ordone un atac nuclear si nu are nevoie de aprobarea militarilor pentru acest lucru, o putere exorbitanta care a starnit dezbateri pasionante peste Atlantic dupa violentele provocate de manifestanti pro-Trump la Capitoliu.

- Fostul secretar de stat american Colin Powell a declarat ca nu se mai considera un republican dupa revolta mortala care a avut loc miercurea trecuta pe Dealul Capitoliului, relateaza The Week.Powell a facut afirmația când a fost întrebat de catre jurnalistul CNN Fareed Zakaria daca…

- Incep sa fie identificate unele dintre cele mai emblematice personaje care au luat cu asalt Congresul SUA in tentativa de a opri procedura de validare a victoriei democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie.