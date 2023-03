Mijlocul lunii martie aduce precipitații de toate felurile Joi, vremea se racește fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 06:38. Meteorologii anunța cer noros și precipitații sub forma de ploaie inca din aceasta noapte, iar spre dimineața, odata cu scaderea temperaturilor, ploile se vor transforma in ninsori. Peste zi se vor inregistra precipitații mixte și va continua sa ploaie, pana spre sfarșitul intervalului. Vantul va sufla cu intensificari locale și temporare. La munte va ninge și se va depune un nou strat de zapada, iar minima va scadea in jur de -10 grade. Soarele va apune la ora 18:36. Valorile termice minime vor ajunge in jurul valorii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, atmosfera se va menține umeda. Soarele rasare la ora 06:53. Vremea se anunța schimbatoare, cu perioade temporare de ploi și cer variabil. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari la munte, unde va continua sa ninga. Soarele va apune la ora 18:25. Minimele se vor situa in…

- Astazi valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei in majoritatea zonelor, usor mai ridicate in nord-vest, centru si in zonele deluroase din sudul țarii. Cerul va fi mai mult noros si va ploua slab, pe arii restranse in sud-vestul si izolat in centrul teritoriului, iar vantul va sufla…

- Ger de crapa pietrele in Romania. Valul polar aduce temperaturi de pana la minus 20 de grade / Prognoza meteo Meteorologii anunța vreme geroasa in Romania. A fost emisa și avertizare meteo cod galben de ninsori insemnate cantitativ și viscol puternic pentru zona de munte. Valul polar aduce temperaturi…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei, in ultima saptamana din luna ianuarie, iar ulterior, pana pe data de 20 februarie, se vor apropia de cele normale perioadei, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Vreme deosebit de calda pentru perioada aceasta din an in Capitala. Meteorologii anunța maxime de pana la 20 de grade incepand din 17 ianuarie. PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.01.2023 ORA 17:00 – 17.01.2023 ORA 08:00 Cerul va fi temporar noros, iar spre dimineața vor fi condiții de ceața.…

- La capatul unui scurt episod de iarna, cu zapada pe partiile de schi, vremea urmeaza sa se schimbe radical saptamana viitoare. Meteorologii de la ANM spun ca in zilele urmatoare maximele vor atinge 22 de grade Celsius și este posibil sa revina ploile de vara. „Aceasta vreme se explica prin ceea ce s-a…

- Astazi valorile termice vor continua sa se situeze peste cele specifice perioadei, cu maxime ce se vor incadra intre 3 si 10 grade. Cerul va avea innorari si vor fi precipitatii insemnate cantitativ, undeva la peste 20, chiar 30 l/mp in sudul si sud-estul tarii. Acestea vor fi sub forma de ploaie in…

- Astazi valorile termice vor continua sa se situeze peste cele specifice perioadei, cu maxime ce se vor incadra intre 3 si 10 grade. Cerul va avea innorari si vor fi precipitatii insemnate cantitativ, undeva la peste 20, chiar 30 l/mp in sudul si sud-estul tarii. Acestea vor fi sub forma de ploaie in…