- Ianis Hagi a fost transferat de Genk in vara anului 2019 și era vazut drept fotbalistul care ar fi putut face diferența la gruparea din Belgia, dar internaționalul roman care a impresionat la Campionatul European U21 nu a convins și belgienii nu mai au rabdare cu el, scrie Mediafax.Jurnaliștii…

- Dupa un sezon de toamna solicitant, in care echipa sa, FC Viitorul, a terminat pe ultimul loc de play-off, 6, la doua puncte in fața ocupantei locului 7, FC Botoșani, Gica Hagi a intrat in vacanța.”Regele” a ales sa-și petreaca sarbatorile de iarna in Belgia, alaturi de fiul sau, Ianis Hagi.”Va doresc…

- Racing Genk, cu fotbalistul roman Ianis Hagi ramas pe banca de rezerve, a trecut cu 2-1 acasa de Eupen, joi, in primul meci al etapei a 21-a a campionatului Belgiei, potrivit Agerpres. Golurile au fost marcate de Junya Ito (12) si Paul Onuachu (60), respectiv Jean Lazare Amani (63). Vladimir Screciu…

- Internationalul roman a fost plasat in categoria transferurilor nereusite in analizele facute de jurnalistii belgieni si, drept urmare, s-a vehiculat ca va parasi campioana din Jupiler League, in curand.

- Gheorghe Hagi, managerul tehnic al formației FC Viitorul, spune ca fiul sau, Ianis Hagi, a avut parte de cel mai bun an in cariera. Antrenorul a mai declarat ca iși pune multa incredere atat in Ianis, cat și in toți ceilalți jucatori care au evoluat pentru naționala U21 la Campionatul European, potrivit…

- Echipa la care evolueaza internaționalul roman, Ianis Hagi, s-a impus sambata, 14 decembrie, scor 4-1, in etapa cu numarul 19 din campionatul Belgiei, in fața formației Waasland-Bevern, ocupanta penultimului loc din clasament.Fostul mijlocaș al formației Viitorul nu prins "primul 11", trimis…

- Internaționalul roman Ianis Hagi a fost introdus in minutul 72 al meciului dintre Napoli și Genk, scor 4-0, contand pentru ultima etapa din grupa E a Ligii Campionilor. El a fost victima unui dribling de efect reușit de Gianluca Gaetano, dar a fost și aproape sa inscrie pentru formația belgiana,…

- Ajuns la Genk in aceasta vara, Ianis Hagi (21 de ani) nu a reusit sa rupa gura targului in tricoul campioanei Belgiei. Mijlocasul roman a pierdut primul 11, dupa ce a marcat doar trei goluri in 11 meciuri disputate.