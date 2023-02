Stiri pe aceeasi tema

- Christian Atsu, fotbalist legitimat la gruparea Hatayspor, ar fi prins sub daramaturi dupa cutremurul care a lovit Turcia, iar Volkan Demirel (legenda a clubului Fenerbache) a cerut ajutorul autoritaților.

- Doua cutremure au lovit Turcia in regiunea Gaziantep, la granița cu Siria. Presa din Turcia scrie ca un fotbalist, Christian Atsu, care a jucat la Chelsea, și directorul sportiv de la Hatayspor au ramas prinși sub daramaturile celor doua cutremure de pe teritoriul Turciei.Cautarile continua pentru salvarea…

- Bilanțul victimelor cutremurului puternic care a lovit luni dimineața sudul Turciei ar putea ajunge pana la 10.000 de persoane, au declarat specialiștii Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

- Un cutremur de magnitudinea 5,9, care a afectat orasul iranian Khoy (nord-vest), s-a soldat cu trei morti si 816 raniti, sambata seara, in apropierea frontierei cu Turcia, potrivit presei de stat iraniene, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- VIDEO: Ionuț Grozav și frații Codrea au semnat cu FC Unirea Alba Iulia. Ce spune directorul sportiv al echipei de fotbal Ionuț Grozav, Emanuel Codrea și Paul Anton Codrea, au semnat cu formația din Alba Iulia, FC Unirea. Anunțul a fost facut de Dan Iordachescu, directorul sportiv al CSM Unirea, joi,…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a semnat cu clubul saudit Al-Nassr un contract valabil pana in 2025. In aceasta perioada, fotbalistul portughez va caștiga aproximativ 200 de milioane de euro pe sezon, suma in care sunt incluse și bonusurile din publicitate, astfel ca a devenit cel mai bine platit sportiv…

- Adunarea Generala a Asociatilor Fondatori l-a mandatat pe directorul sportiv Claudiu Tudor sa preia, pentru perioada imediat urmatoare, atributiile presedintelui Costel Lazar, a anuntat clubul Petrolul Ploiesti, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…