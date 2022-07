Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre jucatorii de naționala ai Angliei s-au amuzat copios pe seama lui Jack Grealish (26 de ani). Mijlocașul lui Manchester City a parut de-a dreptul inspaimantat atunci cand a fost provocat sa arate locul nașterii pe harta Regatului Unit, pe care nici macar nu a recunoscut-o. ...

- Electronic Arts se desparte de FIFA, organismul care guverneaza fotbalul mondial, dupa un parteneriat de aproape trei decenii și pune capat uneia dintre cele mai de succes francize de jocuri video din lume, care a inregistrat vanzari de miliarde de dolari, noteaza Reuters. EA a facut o „oferta semnificativa”…

- Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, sosește acum la antrenamente intr-un Bentley de 150.000 de lire sterline, noteaza The Sun. Germanul, in varsta de 54 de ani, avea pana de curand un Opel Insignia in valoare de 25.000 de lire sterline. Ambasadorul marcii Opel, Klopp, in mod evident, a acordat o șansa lui…

- Peter Shilton (72 de ani), fostul portar al naționalei Angliei, a vorbit despre tricoul lui Maradona, vandut pentru 8,5 milioane de euro. Legendarul goalkeeper al Albionului, cu 125 de selecții in prima reprezentativa, a fost victima „mainii lui Dumnezeu”, in celebrul meci dintre Argentina și Anglia,…

- Tricoul purtat de fostul mare fotbalist argentinian Diego Maradona la meciul cu Anglia de la Cupa Mondiala 1986 a fost vandut la licitatie pentru aproape 9,3 milioane de dolari, ceea ce a doborat toate recordurile pentru un tricou sport de colectie, a anuntat miercuri casa de licitatii Sotheby's, transmite…

- Liverpool s-a putut bucura doar o zi de poziția de lider al Angliei: Manchester City a revenit pe prima poziție dupa ce a invins echipa Brighton, cu scorul de 3-0, intr-un meci disputat pe teren propriu in etapa cu numarul 30 a campionatului Premier League.