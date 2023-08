Stiri pe aceeasi tema

- Dupa imprumutul in Emiratele Arabe Unite, in sezonul trecut, la Al-Ittihad Kalba, Alexandru Cicaldau a fost cedat iar de Galatasaray, de aceasta data in Turcia, la Konyaspor, unde va juca tot sub forma de imprumut, in 2023-2024. Mijlocașul in varsta de 26 de ani mai are contract cu campioana Super Lig…

- Giovanni Piccolomo (29 de ani) a incheiat definitiv conturile cu FCU 1948 Craiova și a semnat un nou contract. Mijlocașul ofensiv cu dubla cetațenie, atat braziliana, cat și italiana, va juca din nou in țara natala, pentru formația Avai FC, locul 18 din 20 in liga secunda din Brazilia. ...

- Președintele clubului Konyaspor, Fatih Ozgokcen, a anunțat ca negociaza pentru Alexandru Cicaldau (26 de ani) cu Galatasaray și spera sa rezolve in cel mai scurt timp acest transfer, imprumut pentru 2023-2024. Alexandru Cicaldau nu va mai continua la Galatasaray. Sub contract pana in 2026 la clubul…

- Mijlocașul roman Alexandru Cicaldau (26 de ani) a fost lasat in afara efectivului de 25 de jucatori, cu care Galatasaray va aborda preliminariie Ligii Campionilor. In schimb, Olimpiu Moruțan (24), care s-a remarcat in cantonamentul din Austria, a prins lista alcatuita de antrenorul Okan Buruk. Galatasaray…

- Capitanul Callum McGregor a semnat un nou contract pe cinci ani cu Celtic. Mijlocașul scoțian, in varsta de 30 de ani, este alaturi de campionii Scoției de la varsta de noua ani și a debutat la echipa mare in iulie 2014.

- Campioana Germaniei, Bayern, a anunțat astazi transferul lui Konrad Laimer, de la RB Leipzig. Mijlocașul in varsta de 26 de ani, liber de contract, a semnat pe 4 sezoane cu munchenezii. Bayern iși intarește lotul pentru sezonul viitor. Acontat inca din cursul stagiunii trecute, Konrad Laimer a semnat…

- Internationalul algerian Ramy Bensebaini (28 ani), al carui contract cu Borussia Monchengladbach urmeaza sa expire, a semnat un contract pe patru ani cu Borussia Dortmund, pana in vara anului 2027, a anuntat luni BVB intr-un comunicat. Dupa ce a petrecut trei sezoane la Rennes (2016/19), a ajuns la…

- Jack Grealish a stabilit un record in Manchester City – Real Madrid 4-0. Mijlocasul englez a creat 35 de ocazii de gol in acest sezon de Liga Campionilor, cele mai multe realizate de un britanic din 2003-2004 incoace. Jack Grealish a jucat in 12 meciuri pentru City in acest sezon de Liga Campionilor.…