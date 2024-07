Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia, un nou transfer: portarul Darius Roman (ex-Corvinul Hunedoara) Divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia a anunțat o noua achiziție a acestei perioade precompetiționale: portarul hunedorean Darius Roman (18 ani), al 6-lea jucator inregimantat de „alb-negrii” Acesta a semnat un contract…

- CSM Unirea Alba Iulia a parafat transferul cu numarul cinci din aceasta vara. Portarul Dennis Berța a semnat un contract valabil pe un an cu Unirea Alba Iulia, angajament care se va prelungi cu inca un sezon in contextul in care CSM Unirea Alba Iulia va promova in Liga a II-a. „Vin sa ajut echipa […]…

- Experimentatul aparator Ionuț Balaur (36 de ani) a semnat cu divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia, care a anunțat al 4-lea transfer din aceasta perioada, dupa Blanaru (36 ani), A. Voinea (31 ani) și Jorza (24 de ani) Balaur este al treilea jucator care a lucrat in trecut cu antrenorul Alexandru Pelici…

- CSM Unirea Alba Iulia, dezlanțuita pe piața transferurilor, a anunțat cea de-a treia achiziție estivala: mijlocașul Amir Jorza (24 de ani), care a evoluat la UTA Arad, Rapid București sau CSM Reșița, iar stagiunea trecuta la ACS Tg. Mureș. Jorza se alatura atacanților Blanaru și Voinea, prezentați zilele…

- CSM Unirea Alba Iulia mizeaza pe experiența in campania de promovare in Liga 2, obiectivul anunțat pentru ediția viitoare. „Alb-negrii” au anunțat al doilea transfer din aceasta pauza, dupa Ștefan Blanaru (35 ani, CS Mioveni), respectiv pe atacantul Albert Voinea (31 ani), venit tot din Liga 2. „Am…

- Mai mulți jucatori ai „alb-negrilor” au acuzat probleme medicale la un antrenament la finele saptamanii precedente, dupa jocul de la Cluj-Napoca cu Viitorul. Invocand aceste aspecte, pe baza investigațiilor medicale, care au recomandat 5 zile de repaus, gruparea din Cetatea Marii Uniri a solicitat ca…

- CSM Unirea Alba Iulia s-a impus, cu destule emoții in derby „de Alba”, disputat sub Dragana, cu Metalurgistul Cugir, scor 2-1 (0-1) și continua marșul imbatabil din 2024. Golul capitanului albaiulian Razvan Fetița (17) in primul mitan, a fost anulat de reușita juniorului Haprianu (79) din actul secund.…