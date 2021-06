Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Isaila (48 de ani), unul dintre cei mai in voga antrenori romani, va ramane și sezonul urmator la Bani Yas, vicecampioana din Emiratele Arabe Unite, in ciuda interesului mai multor cluburi importante. Daniel Isaila a reușit o performanța remarcabila in Emiratele Arabe Unite. A incheiat pe locul…

- FC Koln a reusit sa se mentina in prima liga germana dupa ce a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 5-1 (4-1), formatia Holstein Kiel, locul 3 in 2.Bundesliga, in mansa a doua a barajului de mentinere/promovare, potrivit news.ro. Au marcat: Lee Jae-Sung '4 / Hector '3, Andersson '6,…

- Insula greceasca Kalymnos a fost plasata in carantina marți de catre autoritațile de la Atena, la doar o zi dupa relaxarea restricțiilor la nivel național, anunța Ekathimerini . Restaurantele și barurile s-au redeschis luni in Grecia dupa o interdicție de 6 luni in contextul in care țara elena se…

- Unul dintre cei mai importanți jucatori ai lui Bayern Munchen va pleca la finalul sezonului de pe Allianz Arena, au anunțat bavarezii. „Bayern și Javi Martinez își spun <<adio și mulțumesc>> din adâncul sufletului dupa 9 ani plini de succese petrecuți împreuna.",…

- Antrenorul echipei germane de fotbal RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a solicitat rezilierea contractului, valabil pana in iunie 2023, pentru a putea merge la Bayern Munchen, scrie revista Kicker, citata de EFE. RB Leipzig, aflata pe locul doi in Bundesliga, a cerut, conform Kicker, o indemnizatie…

- Mijlocasul echipei Bayern Munchen, Leon Goretzka, va rata partida de sambata, cu Wolfsburg, din Bundesliga, in timp ce prezenta fundasului Lucas Hernandez este sub semnul intrebarii, scrie dpa. ''Meciul de sambata nu-l va gasi pe Goretzka pe teren, si nu se stie care va fi situatia cu Hernandez.…

- Oficialii lui Bayern Munchen au decis sa nu-i mai prelungeasca contractul scadent la finalul acestei stagiuni fundașului Jerome Boateng. Internaționalul german a bifat al zecelea sezon în tricoul bavarezilor, cucerind 21 de trofee la Munchen.Consiliul de administrație al clubului Bayern…

- Publicația SportBild a dezvaluit ca Bastian Schweinsteiger (36 de ani) ar putea deveni noul director sportiv al lui Eintracht Frankfurt, locul 4 din Bundesliga. Bastian Schweinsteiger s-ar putea intoarce in Bundesliga dupa șase ani. Mijlocașul a plecat de la Bayern Munchen la finalul sezonului 2014/15,…