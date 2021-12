Mijloacele de transport public vor ieși pe trasee, pe 1 Ianuarie 2022, începând cu ora 12:30 Atat in prima zi a Noului An, cat și in cea de a doua, numarul autobuzelor și al tramvaielor va fi redus cu pana la 30%. Pe 31 decembrie 2021, incepand cu ora 17:00, circulația mijloacelor de transport public va fi modificata, pentru a permite desfașurarea evenimentului „Revelion 2022” in Piața Palatului Culturii din Iași. Astfel, traseul 8 va fi suspendat, iar pe traseul 9 tramvaiele vor fi inlocuite cu autobuze. In plus, autobuzele de pe traseele 28 și 41 vor circula deviat pe Str. Sf. Lazar, iar vagoanele de pe traseele 1 și 13, prin Tudor Vladimirescu. Reamintim faptul ca programul transportului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul transportului public va fi prelungit pe 31 decembrie 2021, pana la ora 02:00, pentru a facilita iesenilor participarea la evenimentele organizate in ultima noapte din acest an. Astfel, traseele deservite de Revelion sunt urmatoarele: Trasee de tramvai: – traseul 3: Gara – Centru – Targu Cucu…

- Brigada Rutiera a Capitalei a dispus, pentru miercuri, masuri specifice in vederea fluidizarii si restrictionarii traficului rutier in contextul organizarii ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, potrivit Agerpres. * pana la ora 17,00, inchiderea alveolei, in dreptul statiei…

- „Sunt si 9 inmormantari pe zi, nu am vazut in viata mea asa ceva", spune un preot. Capelele mortuare din cimitirele mari din Iasi sunt pline pana la refuz, cum nu le-au mai vazut niciodata preotii are slujesc acolo. Sunt zile si cu 9 inmormantari, nu mai exista loc pentru a tine sicriele, iar de un…

- O fotografie facuta intr-un cimitir din Iași arata realitatea cruda a acestor zile in Romania: incaperea este plina de sicrie. Imaginea a fost facuta in capela cimitirului „Petru si Pavel” și a fost publicata de Ziarul de Iași. In capela erau depuse 11 sicrie, iar șapte dintre ele aveau capacul batut…

- Alte 7 autobuze noi, de model ISUZU, din lotul de 100 de unitați achiziționate recent de municipalitate au fost astazi puse pe rute. Acestea vor circula pe rutele urbane și suburbane, inclusiv 3 unitați au fost distribuite pe liniile de la Stauceni (nr. 37), cate o unitate de transport spre satele Colonița…

- In perioada 21 - 27 octombrie va fi suspendat traficul rutier pe str. Teilor, tronsonul cuprins intre bd. Dacia și str. Independenței, sectorul Botanica, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Masura a fost luata in scopul executarii de catre I.M. „EXDRUPO” a lucrarilor de reabilitare a invelișului…

- Sectorul de resort al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei a identificat in aceasta vara cele mai ingrijite cimitire parohiale și manastirești din eparhie. Printre ele se numara cimitirul Parohiei „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Panciu, unde se odihnește Ioan Slavici, scriitor și membru corespondent al…

- RAJA S.A. va executa miercuri ndash; 06 octombrie 2021, lucrari de inlocuire a conductei de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de la intersectia strazilor Mircea cel Batran cu Nicolae Iorga, din municipiul Constanta.Pentru realizarea interventiilor, se va sista furnizarea apei potabile, in intervalul…