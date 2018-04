Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important aport il are primaria din comuna invecinata: autoritatea locala va pune la dispozitie, la fel ca anul trecut, terenul de langa complexul ERA pentru desfasurarea manifestarilor. In schimb, nici aportul Iasului nu este de neglijat: vor fi asigurate curse speciale, prin intermediul Companiei…

- Sambata dupa amiaza el va participa la marsul pentru viata organizat pe strazile Iasului pentru a sustine lupta impotriva avortului. PF Daniel va ajunge la Iasi sambata, ora 12.00, cand va fi intampinat la Catedrala Mitropolitana dupa ce va ateriza la aeroport. De la ora 16.00, va avea loc ultimul parastas…

- Studentii straini care invata la USAB Timisoara s-au aflat, miercuri, in atentia ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Oficialul s-a intalnit cu aceștia la sediul universitatii timisorene, dar si cu reprezentantii consulatelor si consulatelor onorifice din orasul de…

- Cladirea simbol a Iasului starneste din nou interesul, de aceasta data din cauza fisurilor aparute la exterior si in interiorul cladirii. Asta in condițiile in care, vreme de opt ani, Palatul Culturii a fost reabilitat, iar costul lucrarilor a depașit 26 de milioane de euro.

- La data de 12 februarie a.c., politisti din cadrul Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale Buzau au depistat si prins un barbat in varsta de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, urmarit la nivel international, pe numele caruia autoritatile judiciare din Italia au emis mandat european…

- Este pentru prima data cand o companie privata se implica activ in crearea unei platforme de dialog intre companiile in dezvoltare la nivel local, formatori si viitorii angajati. In perioada urmatoare, compania IULIUS desfasoara un amplu program, care vizeaza cresterea atractivitatii Iasului la nivel…

- Cel de-al optulea sezon al emisiunii „Romanii au talent“ va debuta la Pro TV la jumatatea lunii viitoare, pe 16 februarie. Show-ul, desfsurat sub sloganul „Marea Unire a Talentului“, va fi difuzat in fiecare vineri, de la ora 20.30.