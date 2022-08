Stiri pe aceeasi tema

- Centrul pentru Controlul și Prevenire a Bolilor din SUA au adaugat, la 1 august, Republica Moldova și Romania la categoria de „risc inalt” de calatorie din cauza Coronavirusului. Moldova a fost inclusa in categoria celui mai inalt nivel – al treilea, care includea țari in care au fost inregistrate peste…

- Doua autoturisme Dacia, un Duster și un Sandero, s-au ciocnit frontal pe una dintre cele mai aglomerate șosele din Bulgaria, duminica dupa amiaza. O șoferița romanca, scrie presa bulgara, conducea a doua mașina, care a fost distrusa in impact. BNT News relateaza ca trei oameni au murit și doi sunt in…

- Caz șocant in SUA, unde o femeie din California a fost acuzata de tentativa de rapire, dupa ce s-a dat drept asistenta și s-a furișat intr-un spital unde a incercat sa fure un nou-nascut inainte de a fugi. Femeia de 23 de ani a fost arestata, dupa ce ar fi incercat sa fure un bebeluș de la Centrul…

- Supercupa Romaniei, care va opune echipele CFR Cluj, campioana Romaniei, si castigatoarea Cupei Romaniei, va fi primul meci de fotbal care va beneficia de arbitraj video.„Toate meciurile din Liga I din sezonul urmator vor beneficia de asistenta video pentru arbitraj, iar primul meci din Romania care…

- Grupul de lupta al Aliatilor aflati in tara noastra sub coordonarea Frantei este deja activ la Constanta, dar in iunie centrul de greutate al unitatii formate din 1.000 de militari va fi dispus la Cincu, Brasov, loc considerat ideal si pentru pozitie, pentru ca este in centrul tarii, si pentru exercitii…

- Pe fondul migrației personalului specializat (medici, asistenți, infirmieri) catre strainatate, situația asistenței medicale din Romania a intrat intr-o zona de risc sanitar. Romania are nevoie urgenta de peste 50.000 de asistenți medicali pentru a face fața provocarilor sanitare din urmatorii ani generate…

- Organizatiile medicale din sistemul sanitar atrag atentia asupra faptului ca atat la nivel national cat si la nivel local vom intra intr-o zona de risc sanitar. Deocamdata, cel mai mare deficit se constata la asistentii medicali specializati, spune Iulian Cozianu, presedinte SANITAS Iasi. O alta categorie…

- Economie Redirecționarea a 3,5% din impozitul anual datorat la entitați nonprofit/unitați de cult, pana la 25 mai mai 9, 2022 11:07 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii interesați ca pot dispune asupra destinației unei sume reprezentand pana la 3,5% din…