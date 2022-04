Stiri pe aceeasi tema

- Cei 2000 de specialiști angajați in domeniul sanitar in starea de alerta pot da concurs pentru a-și menține posturile. Angajarile fusesera facute cu caracter temporar, in perioada starii de alerta. Specialiștii au lucrat in Direcțiile de Sanatate Publica și in Serviciile de Ambulanța din București și…

- Cei 2.000 de specialiști angajați in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in direcțiile de sanatate publica și in serviciile de ambulanța vor putea fi menținuți in sistemul de sanatate. Prin Hotararea aprobata astazi de Guvern, a fost stabilit cadrul legal pentru organizarea…

- Cei 2.000 de specialiști angajați in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in direcțiile de sanatate publica și in serviciile de ambulanța vor putea fi menținuți in sistemul de sanatate. Prin Hotararea aprobata astazi de Guvern, a fost stabilit cadrul legal pentru organizarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. „Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga țara”, a adaugat șeful Executivului. „Primul miliard de euro din Planul Național de Redresare…

- Premierul Nicolae Ciuca a evidentiat, vineri, ca primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta a fost deja accesat, iar din aceste fonduri, prin intermediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, autoritatile publice vor derula programe de eficientizare…

- Peste 6 miliarde de euro vor fi disponibili doar anul acesta prin Planul Național de Redresare și Reziliența, finanțare oferita prin Mecanismul de redresare și reziliența, ce va sprijini implementarea pana in 2026 a unor reforme și investiții cruciale in domenii cheie. O analiza semnata de Ileana…

- Dan Carbunaru a precizat ca reforma pensiilor ramane un obiectiv cat se poate de important in cadrul PNRR. Mesajul purtatorului de cuvant al Executivului vine dupa ce ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, in exclusivitate, la Realitatea PLUS, ca va iniția renegocierea PNRR pe pensii și ca ar avea…

- Comisia Europeana a virat 1,942 miliarde de euro in contul Ministerului Finantelor (MF) deschis la BNR, suma reprezentand prefinantarea de 13% din imprumutul de aproximativ 14,94 miliarde de euro contractat de Romania in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, a anuntat joi MF, conform Agerpres.…