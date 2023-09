Stiri pe aceeasi tema

- O treime dintre europeni se confrunta cu dificultați financiare, avind probleme in a-și plati cheltuielile de trai. Acest lucru rezulta dintr-un sondaj realizat de compania Ipsos. "Partea europeana a sondajului, realizata cu participarea a 10 mii de persoane din zece țari (Germania, Franța, Grecia,…

- Mai precis, in aceasta situatie alarmanta se declara 49% dintre greci, 22% dintre francezi sau 18% dintre germani, potrivit studiului realizat de institutul Ipsos, la initiativa asociatiei Secours Populaire, pe un esantion de 10.000 de persoane adulte, in zece tari: Franta, Germania, Grecia, Italia,…

- Cristian Ponde, 28 de ani, atacantul lui Farense cu cetațenie romana și portugheza, a ajuns in spital cu complicații dupa o amigdalita bacteriana și i s-a facut drenaj pentru a i se indeparta infecția. Cristian Ponde, jucatorul descoperit de Gazeta in 2005, cand s-a transferat la Sporting Lisabona,…

- Scandal in orașul lui Iohannis! PSD critica partidele din CL care au majorat taxele pentru cimitir si animalePSD Sibiu critica celelalte formatiuni politice din Consiliul Local - PNL, FDGR si USR - care au votat majorarea unor taxe pentru animale si cimitir. CITESTE SI Marturiile șocante, care…

- O amenințare cu bomba a fost inregistrata duminica dimineața la bordul unui avion care circula pe ruta Clu-Napoca - Luton (Marea Britanie). Dupa ce s-au facut verificari și s-a stabilit ca amenințarea a fost falsa, aeronava a decolat cu o intarziere de aproximativ trei ore și jumatate.„In aceasta…

- O cursa WizzAir in care se aflau 149 de pasageri si care trebuia sa plece, duminica dimineata, de pe aeroportul „Avram Iancu” din Cluj cu destinatia Luton, Marea Britanie, a decolat cu trei ore si jumatate intarziere, duminica, in urma unei alarme cu bomba. Pasagerii au fost debarcati in siguranta si…

- Situație contradictorie in plin scandal major privind modalitatea de funcționare a mai multor azile din Ilfov, unde DIICOT a descins pentru a stopa presupuse abuzuri ce ar fi fost comise fizic și psihic asupra varstnicilor de catre angajați ai acestora.Luni, instituția Avocatul Poporului, prin conducatorul…

- Guvernul paralel instalat in estul Libiei a amenintat sambata ca va bloca exporturile de hidrocarburi, principala resursa a tarii, acuzand executivul rival cu sediul la Tripoli si recunoscut de ONU, ca iroseste veniturile din petrol, noteaza AFP, citat de Agerpres.Cele mai importante terminale petroliere…