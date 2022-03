Mii refugiați trec prin punctele de frontieră din județ Peste 3.500 de cetațeni ucraineni au intrat in ultimele 24 de ore prin Punctul de trecere a frontierei Sculeni, aflat in comuna Victoria. Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, a facut o vizita in teren și a discutat cu primarul Daniel Crețu despre masurile pentru primirea refugiaților. „Primaria s-a mobilizat exemplar și a organizat un centru de cazare cu 30 de locuri, pentru a prelua o parte dintre persoanele care intra in Romania pe la Vama Sculeni. Momentan, nu exista solicitari de cazare, dar este important ca autoritațile locale sa fie proactive și pregatite pentru a susține criza… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

