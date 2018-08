Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri de dimensiuni medii a reusit sa efectueze o aterizare de urgenta pe Aeroportul International Stewart din Statele Unite, dupa ce doua anvelope au fost distruse in momentul decolarii, informeaza ABC News, citat de mediafax.

- Teva Pharmaceutical Industries a obtinut acordul autoritatilor de reglementare din Statele Unite pentru fabricarea primei versiuni generice a medicamentului antialergic EpiPen, al companiei Mylan, informatie care a dus la cresterea actiunilor companiei farmaceutice israeliene cu 6%, la bursa din New…

- Locuitorii din doua sate din insula Evia din Grecia au fost evacuați de catre autoritați duminica, din cauza unui incendiu de vegetație agravat de vanturile puternice din zona, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Localnicii din satele Kontodespoti și Stavros din insula Evia, situate la aproximativ…

- Presedintii din Statele Unite si Rusia, Donald Trump si Vladimir Putin, au convenit sa intensifice eforturile pentru combaterea terorismului, informeaza Mediafax."Am discutat si despre mizeria terorismului radical islamic de pe urma caruia Rusia si Statele Unite au avut de suferit. Vom mentine…

- Puntea dintre Europa si SUA va supravietui in pofida oricaror divergente existente asupra comertului, schimbarilor climatice si acordului privind programul nuclear iranian, a declarat joi, la Londra, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Reuters. ''Puntea noastra…

- Banca elvetiana UBS Group face reduceri de personal in cadrul bratului de asset management in timp ce isi muta interesul spre piata din China in cautare de investitii sustenabile, potrivit Reuters. Cea mai mica dintre diviziile UBS ar fi concediat cel putin 100 de persoane in ultimele luni,…

- Mana dreapta a lui Kim Jong-un a facut o vizita in Statele Unite pentru a discuta despre organizarea summitului intre liderii celor doua tari, aranjand deja o intalnire cu Secretarul de Stat Mike Pompeo, relateaza Reuters.