- Deciziile de recalculare a pensiilor in baza Legii nr. 360/2023 vor fi transmise tuturor pensionarilor prin Posta Romana, in intervalul 15 - 31 august 2024, a anuntat, miercuri, Casa Nationala de Pensii Publice.

- BACALAUREAT… A doua proba scrisa a examenului de Bacalaureat, cea obligatorie, a avut loc marți, 2 iulie. Elevii de la Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu” Vaslui, fara emoții și stres, au marturisit ca subiectele au fost foarte ușoare și accesibile. “A fost foarte ușor. Am avut timp sa mai rezolv…

- NEMULȚUMIRI… Profesorii vasluieni, care au corectat lucrarile de la Evaluarea Naționala, se plang de condițiile din centre, mai exact despre caldura pe care au trebuit sa o indure. “Nu am ințeles de ce nu ni s-a permis sa intram pe platforma și sa corectam lucrarile de acasa, așa cum s-a intamplat la…

- MISIUNI… In cele cateva zile libere prilejuite de minivacanța de Rusalii, pompierii vasluieni au fost la datorie și au intervenit in 98 de misiuni. La nivel județean, 57 de persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD, insumand 51 de misiuni de acordare a asistenței medicale de urgența, prim ajutor…

- Casa Naționala de Pensii a distribuit deciziile in teritoriu, iar Casele de Pensii din toata țara vor incepe sa trimita deciziile de recalculare dupa data de 10 iulie. Deciziile vor fi trimise prin Poșta Romana, iar pensionarii vor fi nevoiți sa confirme primirea. Daca nu vor fi gasiți acasa, deciziile…

- ATAC…Un baietel de opt ani fost atacat de un roi de albine, in timp ce se juca in curtea casei, in municipiul Vaslui. Copilul a fost dus de urgenta la spital, unde medicii au extras mai multe ace, inclusiv din zona fetei. Baietelul se juca in curtea casei, la o distanta de cativa zeci de […] Articolul…

- INEDIT…Este cunoscut faptul ca, pentru eficientizare si productii cat mai bune, fermierii folosesc, de multi ani, substante care sa-i scape de daunatori, fie ca vorbim aici de plante sau insecte. Pana nu demult, ierbicidatul culturilor se facea cu ajutorul instalatiilor speciale trase de tractor sau…

- CAMPANIE… Pentru ITM Vaslui, luna aprilie a debutat cu o Campanie Naționala pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de munca, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sanatate in munca…