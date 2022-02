Cateva mii de ucraineni din zona Odesa au luat cu asalt vamile cu Romania și Republica Moldova dupa asaltul de joi al armatei ruse in zona litoralului ucrainean al Marii Negre și in special in zona Odesa. Acest atac dovedește ca rușii intenționeaza sa ocupe și teritoriul de la Marea Neagra și Canalul Bastroe, care face legatura dintre mare și brațul Chilia, continuand pana la confluența Prutului cu Dunarea, la Giurgiulești, la 10 km de Galați. Prin Vama „Galați – Rutier” de la Giurgiulești, unde funcționeaza un Centru Triplu de Contact Romania – Republica Moldova – Ucraina, au trecut, joi și vineri…