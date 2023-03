Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca sambata au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 82.428 de persoane, dintre care 8.103 cetateni ucraineni. „Astfel, incepand cu data de 10.02.2022 (perioada pre-conflict), pana la data de 04.03.2023, ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 3.677.272 cetateni ucraineni”, conform comunicatului de presa […] The post Mii de ucraineni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .