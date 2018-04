Stiri pe aceeasi tema

- Gradul de ocupare a unitatilor de cazare din statiunile de pe Valea Prahovei este de 85%, cele mai multe locuri libere fiind in Busteni si Azuga, in timp ce Sinaia este ocupata aproape integral. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de catre reprezentantii centrelor de informare turistica din cele trei…

- Violeta Stoica “Tocmai ați ratat ocazia. Ultima camera disponibila pe website-ul nostru s-a epuizat acum cateva zile” sau „Nu avem disponibilitați la aceasta unitate de cazare in perioada 27 aprilie – 1 Mai”. Acestea sunt mesajele cu care sunt intampinați turiștii “intarziați” care au dorit, ieri, sa…

- Minivacanta de Paste s-a incheiat dupa 4 zile de relaxare pe Valea Prahovei, gradul de ocupare fiind in medie de 98% in Sinaia, Azuga si Busteni peste 85% iar Breaza si Campina peste 75%. In weekendul ce tocmai a trecut si partiile din Prahova s-au bucurat de turisti dornici de a prinde ultimele zile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza catre capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe mai multe tronsoane de drumuri nationale si autostrazi, astfel: DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei,…

- Tarifele difera in functie de numarul de nopti si de programul pe care vi-l pune la dispozitie hotelul. Cei mai multi dintre cei care vor ramane de Paste in tara prefera statiunile balneare. Trei nopti de cazare cu demipensiune in Baile Felix, costa, pentru doua persoane, aproape 1.000 de lei. Ceva…

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- Cele mai ieftine pachete turistice din statiunile de pe Valea Prahovei sunt puse la dispozitie de proprietarii de vile. In statiunea Busteni, spre exemplu, o oferta care include trei nopti de cazare, demipensiune si masa festiva in ziua de Pasti la o vila de trei stele costa 350 de lei de persoana.…