- Soarele tot mai cald, din ultima perioada si temperaturile nefiresc aproape de ridicate, la data aceasta din an, au scos din casa constantenii direct pe plaja. Soarele tot mai cald, din ultima perioada si temperaturile nefiresc aproape de ridicate, la data aceasta din an, au scos din casa constantenii…

- Propunere controversata a patronatelor din turism. O taxa impusa celor care vor sa plece in vacanta in strainatate. Ministerul Economiei sustine ca pana acum nu a fost discutata o altfel de idee, insa patronatele vor sa propuna un proiect de lege. Un euro pe zi pentru fiecare membru de familie este…

- Doi barbati au disparut in mare, unul la Vama Veche si celalalt la Eforie Nord, fiind cautati, vineri seara, de autoritati, inclusiv cu scafandri. Cautarile au fost suspendate aproape de miezul noptii, urmand a fi reluate dimineata. Reprezentantii ISU Constanta au fost solicitati sa intervina, vineri…

- Secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, vrea amendarea celor care ignora steagul rosu arborat in stațiunile de pe litoral si care intra in apa punand in pericol viața salvamarilor. „O solutie, daca ajunge salvamarul la tine sa te salveze pentru ca ai intrat dupa steagul rosu fiind arborat, atunci…

- Trei barbați au murit luni in stațiunea Mamaia dupa ce au intrat in apa sa slaveze de la inec o fata de 16 ani, pe fondul valurilor mari si a curentilor puternici. Alți turiști surprinși de curentii puternici si duși in largul marii au putut fi aduși in siguranța inapoi pe mal. In afara celor trei barbați…

- Aceste plaje ascund un pericol reprezentat de curenții rip. Reprezinta curenți de apa orientați catre larg, din zona de plaja spre larg, sunt perpendiculari pe plaja și se caracterizeaza printr-o scurgere orizontala a apei.A inota impotriva acestui curent e ca și cum ai inota intr-un rau de munte, in…

- ”Jumatatea lunii august reprezinta cea mai aglomerata perioada din sezonul estival pe litoralul autohton, dat fiind ca pentru multi romani aceasta este perioada traditionala de concedii. In plus, faptul ca zilele de luni si marti, 14 – 15 august, au fost declarate nelucratoare ca urmare a sarbatorii…