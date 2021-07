Mii de turiști, evacuați din stațiunile turce afectate de incendii Mii de turiști au fost evacuați din hoteluri aflate pe malul turcesc al Marii Egee, in condițiile in care aceasta țara se lupta cu peste 50 de incendii ce au intensificat canicula pana la un nivel de patru ori mai mare decat recordul de pana acum, scrie Guardian .Incendiile de vegetație sunt un lucru obișnuit in Turcia pe timpul verii, dar flacarile din ultimele doua zile au ajuns la un nivel nemaivazut. Analiza datelor din satelit, facuta de Serviciul de Monitorizare Atmosferica Copernicus al UE arta ca nivelul cu care incendiile intensifica actuala canicula a ajuns la 20 de gigawați, de patru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

