- Mii de turisti au ramas blocati vineri pe aeroportul international din Bali, care a fost inchis din cauza unui nor dens de cenusa format dupa ce a erupt vulcanul Agung de pe aceasta insula, principala destinatie turistica a Indoneziei.

- Zeci de curse aeriene au fost anulate joi ca urmare a eruptiei vulcanului Agung, situat in insula indoneziana Bali, care aruncat in aer un nor de praf si cenusa la o inaltime de peste 1.000 de metri, relateaza AFP. Compania malaysiana AirAsia a suspendat 22 de zboruri cu destinatia Bali…

- A fost prapad vineri dupa-amiaza in Maramureș, o ploaie torențiala de cateva zeci de minute provocand inundații in mai multe zone. In parcarea Manastirii Barsana a domnit haosul, iar doua persoane au ramas blocate intr-o rulota in mijlocul apelor.

- Cel putin 62 de persoane si-au pierdut viata in eruptia, duminica, a Vulcanului de foc in Guatemala, au indicat luni seara autoritatile dupa descoperirea de catre echipele de salvare a numeroase corpuri calcinate, informeaza AFP. Eruptia vulcanului, inalt de 3.763 m si situat la 35 km sud-vest de capitala…

- "Este foarte periculos pentru aviatie", a declarat Michelle Coombs, un geolog de la un institut de observare a activitatii vulcanilor din Alaska. Acesta a afirmat ca echipa sa inca nu a descoperit cauza emisiilor de gaze.Institutul american de geofizica (USGS) a declarat cod rosu pentru…

- Echipaje de salvamontisti au fost chemate sa evacueze de la înaltime 20 de persoane, din care trei copii, care se afla în cele doua telecabine de la Bâlea care sunt blocate pe cablu marti seara, în locuri diferite, a anuntat

