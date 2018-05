Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca atat ea, in calitate de prim-ministru, cat si Ministerul Afacerilor Externe si Guvernul Romaniei au procedat corect in privinta subiectului privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. "Eu consider ca, atat eu, cat si Ministerul de…

- Ministrul de externe, Teodor Meleșcanu, i-ar fi prezentat premierului Viorica Dancila un al doilea memorandum pe tema mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, care este mult diluat fața de primul, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale.

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a anuntat miercuri seara ca sediul ambasadei din Israel va fi mutat de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza agentia Associated Press si site-ul israelian Ynetnews.com.

- Președintele Klaus Iohannis i-a explicat premierului Viorica Dancila de ce Romania NU poate sa isi mute, deocamdata, ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. El spune ca guvernul a comunicat profund defectuos si ca spera ca executivul sa nu mai comita astfel de gafe.

- Premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri si joi, o vizita in Israel. Asta, in contextul in care, saptamana trecuta, Guvernul a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. ”Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru…

- Comisia Europeana a transmis intr-un comunicat de presa ca toate ambasadele statelor membre UE se afla la Tel Aviv si ca in acest sens a fost adoptata o rezolutie in Consiliu, reactia venind dupa anuntul facut de liderul PSD, Liviu Dragnea, referitor la decizia Guvernului Dancila de a incepe procedura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca o decizie cu privire la mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu poate fi luata decat de presedintele tarii si a somat Guvernul sa renunte la orice demers institutional in aceasta directie. "Am urmarit cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat joi seara la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar acest gest are “o valoare foarte mare pentru administratia