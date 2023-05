Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, a primit, miercuri, o delegatie compusa din 33 de reprezentanti ai autoritatilor de aplicare a legii din statele membre, cu ocazia inchiderii proiectului FOCAL SF - Fight Organized Crime Against…

- O cantitate 14.100 de kilograme de ingrasamant chimic cu azotat de amoniu, depozitata necorespunzator in spatiu deschis, in conditii neconforme, in localitatea Dragu, a fost indisponibilizata de politistii din Salaj, potrivit Agerpres."Luni, 8 mai, in jurul orei 15,00, politistii Biroului Arme, Explozivi…

- Avand in vedere perioada minivacantei de 1 Mai, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a dispus masuri specifice pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica. Potrivit IPJ Constanta, peste 250 de politisti, in principal din cadrul structurilor de Ordine Publica, Rutiera, Investigatii…

- Miercuri, 22 martie a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au acționat in cadrul acțiunii naționale FITOS 2023 pentru prevenirea și combaterea faptelor de natura penala și contravenționala la regimul…

- Saptamana aceasta, polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat verificari pe linia respectarii prevederilor legale la regimul substantelor periculoase la o societate comerciala, din localitatea Ziduri.

- Un barbat a fost amendat de politisti cu 30.000 de lei dupa ce a aruncat mai multi saci cu deseuri intr-o padure de langa Slatina, el fiind obligat si sa curete zona respectiva.Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca politistii Biroului Arme, Explozivi…

- Perchezițiile au fost efectuate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase la domiciliul unui tanar de 21 de ani, din Capalnaș. De aici, oamenii... The post Percheziții la Capalnaș. Doua arme și sute de cartușe letale au fost confiscate appeared first on Special Arad · ultimele…

- O arma neletala supusa autorizarii și șapte cartușe cu gaze calibrul 8mm, deținute fara drept de un barbat din comuna Berzovia, județul Caraș-Severin, au fost aduse ilegal din Austria și confiscate de polițiști. Polițiști de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu polițiști…