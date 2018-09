Stiri pe aceeasi tema

- Conform cercetatorilor care au avut la dispozitie cele mai puternice telescoape din lume, materialele de baza din care este facuta Terra sunt comune pentru alte 18 sisteme planetare diferite aflate chiar si la distante de 456 de ani lumina.

- Uniunea Europeana va renunta, in luna septembrie, la restrictiile impuse importurilor de panouri si celule fotovoltaice provenite din China, respingand solicitarile venite de la producatorii europeni care sustin ca prin aceasta masura blocul comunitar isi va deschide larg portile pentru produsele chineze…

- Grupul AmRest, un gigant polonez din domeniul HoReCa, opera in sistem de franciza la finalul anului trecut 36 de cafenele Starbucks in Romania, valoare ce pozitiona piata locala pe locul noua dintr-un total de 16 tari. Mai exact, grupul are 1.636 de restaurante si cafenele pe 15 piete europene…

- Lipsa de aparate de aer conditionat si frigidere afecteaza peste un miliard de persoane care au probleme in a se racori si a-si pastra alimentele si medicamentele, in conditiile in care incalzirea globala aduce temperaturi si mai mari, arata un studiu publicat luni. In plus, o cerere mai mare…

- Retailerul britanic de moda Debenhams, care nu mai are magazine in Romania, lucreaza la nivel mondial cu 939 de fabrici, dintre care 23 in Romania, piata locala fiind a sasea cea mai importanta piata-furnizor, conform celor mai recente date. „Lucram cu 939 de fabrici din 34 de tari, cu un total…

- Anul acesta la Agriplanta am descoperit o mașinarie interesanta. O stație de piroliza despre care inventatorul ei, Ionel Hornet, spune ca este un fel de sanitar al planetei. „Aceasta stație de piroliza trateaza termic și termo-chimic tot ce inseamna deșeu produs de societatea de acum. Noua tehnologie…

- ♦ Retailerul lucreaza la nivel mondial cu 757 de furnizori care au peste 2.000 de unitati de productie si circa un milion de salariati ♦ Doar pe piata locala compania are contracte cu peste 20 de fabrici cu afaceri de 267 mil. lei anul trecut si 3.100 de salariati. Grupul de moda C…

- Micii producatori de energie regenerabila vor avea in curand posibilitatea sa furnizeze electricitate in retea si sa compenseze factura emisa de furnizorul lor, la zece ani de la aparitia unei legi care le promitea ...