- Pentru spalarea rețelei de distribuție, vineri, 1 aprilie, intre orele 9 și 15, se va intrerupe furnizarea apei in Liebling și Ghilad. Tot vineri, 1 aprilie, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in Ohaba Lunga, Dubești, Ghizela, Șanovița, Gruni și Belinț. Lucrarile vor avea loc…

- Luni, 4 aprilie, intre orele 9 și 16, pe DJ 592 la intersecție cu șoseaua de centura, Aquatim va executa lucrari de deviere și cuplare a conductelor DN 160 mm și DN 315 mm la conductele existente. Lucrarile fac parte din proiectul de obiectiv național „Varianta de ocolire Timișoara Sud”, iar pe durata…

- Compania de Apa Arieș continua sa modernizeze infrastructura de apa și canal din zona Turda-Campia Turzii dar și in comunele invecinate. In prezent, lucrarile de modernizare a infrastructurii de apa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aquatim a anuntat noi lucrari la retelele de apa pe care le administreaza. Compania precizeaza ca pe 17 martie, intre orele 9-14, in Boldur, Pini, Colonia Pini 2 si Lugojel se vor efectua spalari ale retelei de distributie. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc…

- Lucrarile la sistemul centralizat de termoficare va produce cateva neplaceri abonatilor Colterm si pe ziua de joi. „In vederea finalizarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului…

- Fara apa calda și caldura pe zeci de strazi din Timișoara. In vederea finalizarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și...

- Colterm va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la cateva puncte termice si la modulul de la Edil Color, Kappa și Centrul Comercial Euro, marți, 1 martie, intre orele 9 – 18. Motivul il reprezinta o intervenție la rețeaua primara. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate…

- Noroc ca nu mai avem -12 grade… Colterm anunța din nou intreruperi și pentru ultima zi inainte de weekend. „In vederea finalizarii unor lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului…