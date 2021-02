Stiri pe aceeasi tema

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 94, miercuri, 20 ianuarie, intre orele 9-14. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Aleea Cristalului, Intrarea Vega, Aleea Icar, Oglinzilor,…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la doua puncte termice din oraș, joi, 14 ianuarie, intre orele 9,30-14,30. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Intrarea Martir…

- Mii de bucureșteni nu au apa calda și caldura, duminica, din cauza unei avarii majore la sistemul de termoficare care s-a produs la Magistrala I – CET Sud. Sunt afectați cei care locuiesc in blocurile din sectoarele 3, 4 și 5, conform stiripesurse.ro. Bucureștenii care locuiesc in blocuri din sectoarele…

- Edilul municipiului Focsani, Cristi Valentin Misaila, a criticat lipsa de la sedinta a alesilor partidului din care si el face parte, dupa ce in urma cu cateva zile acestia au fost singurii care s-au exprimat in favoarea proiectului de alocare de bani.

- Dominic Fritz a reacționat dupa ce Prefectura Timiș, condusa de fosta liberala Liliana Oneț, a anunțat ca a cerut sprijinul guvernului pentru ca timișorenii racordați la sistemul centralizat sa nu ramana fara apa calda și caldura saptamana viitoare. „Trebuie sa trecem iarna fara intreruperi de caldura…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la doua puncte termice, joi, 19 noiembrie, intre orele 9-16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Bucovina, Matei Basarab,…