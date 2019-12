Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu a dat frigul ca o parte a timișorenilor vor ramane fara apa calda și fara incalzire. Miercuri, 20 noiembrie, timp de trei ore, se va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii. Va fi sistat serviciul la PT Cerna, 51, 91, 92, 93, 94. Nu vor beneficia de caldura și incalzire timișorenii…

- Intreruperi masive in furnizarea apei calde și a caldurii, in Timișoara. Colterm este nevoita sa intervina pentru remedierea unor defecțiuni, astfel ca joi, 7 noiembrie, in intervalul orar 9.00 – 17.00, serviciile vor fi sistate pe zeci de strazi din oraș. Timp de opt ore, se va intrerupe apa calda…

- In vederea remedierii unei defecțiuni, reprezentanții Colterm anunța ca sunt nevoiți sa intrerupa furnizarea apei calde și a incalzirii la mai multe puncte termice din oraș, in cursul zilei de astazi, intre orele 9-17. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele aflate pe strazile: Intrarea…

- Mai multe strazi din zona centrala a Timisoarei raman joi dimineata fara apa calda. Problema apare ca urmare a necesitatii efectuarii unor reparatii la reteaua de alimentare. In vederea remedierii unei defecțiuni termice la rețeaua primara, cei de la Colterm sunt nevoiți sa intrerupem furnizarea apei…

- Intreruperi apa calda pe mai multe strazi din Timișoara. Doua puncte termice din Timisoara vor avea, marti, apa calda oprita. Masura e necesara pentru efectuarea unor interventii la retea. In vederea remedierii unei defecțiuni termice la rețeaua primara, Colterm e nevoita sa intrerupa furnizarea apei…

- Colterm anunța intreruperi in furnizarea apei calde și incalzirii, luni, 14 octombrie. Ele survin ca urmare a unor lucrari de investiții la rețeaua termica primara pe care societatea de termoficare este nevoita sa le efectueze. Astfel, astazi, 14 octombrie, nu va curge apa calda și nu vor beneficia…

- Mai multe zone din Timișoara vor fi afectate marți, 8 octombrie, de intreruperea apei calde și a incalzirii. Colterm este nevoita sa intervina pentru remedierea unor defecțiuni, iar o alta intrerupere este cauzata de lucrarile pe care le va efectua ENEL SA. Conform unui comunicat emis de reprezentanții…

- Mai multi consumatori din Timisoara raman marti fara apa calda si servicii de hidrofor. Colterm anunta ca problemele apar ca urmare a unor lucrari derulate la reteaua electrica de cei de la Enel. Ca urmare a unor lucrari efectuate de Enel. la rețeaua de medie tensiune, care vor genera opriri in alimentarea…