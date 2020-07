Caz de infectare cu COVID-19 la CFR Cluj! Meciul cu FCSB a fost amanat

Partida FCSB CFR Cluj ar fi trebuit sa se dispute in aceasta seara, de la ora 21.00.Meciul dintre FCSB si CFR Cluj, din etapa a opta a turneului play off al Ligii 1, programat initial sa se dispute in aceasta seara, cu incepere de la ora 21.00, a fost amanat,… [citeste mai departe]