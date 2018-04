Mii de țestoase, descoperite într-o casă. Incredibil ce avea de gând proprietarul să facă cu ele Aproximativ 10.000 de țestoase dintr-o specie pe cale de dispariție au fost gasite intr-o casa din Madagascar. Polițiștii au fost chemați de vecini sa intervina din cauza mirosului ciudat care se simțea din casa respectiva. Oamenii legii au gasit zeci de mii de țestoase peste tot prin casa, care faceau eforturi sa se miște. Țestoasele erau in viața, dar erau foarte slabite și deshidratate. Acestea au fost duse la un adapost pentru animale, unde li s-a acordat ajutor, conform NationalGeographic. Se pare ca proprietarul avea de vand sa le vanda in… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

