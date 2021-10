Stiri pe aceeasi tema

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 9.296.903 teste RT-PCR și 2.740.386 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.645 de teste RT-PCR (8.417 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.228 la cerere) și 28.804 teste rapide antigenice.…

- Romania a ajuns la 1.109.076 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 2.033 de noi imbolnaviri.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.Cel mai recent…

- DSP Suceava a bagat in carantina echipa locala de fotbal Foresta ca urmare a celor cinci cazuri pozitive de infectare cu COVID-19, descoperite in ultimele zile in cadrul lotului de jucatori. Cum masura urmeaza sa se aplice pana pe data de 29 august, conducerea de pe Areni intenționeaza sa solicite…

- Romania a ajuns la 1.086.109 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 371 de noi imbolnaviri. Numarul cazurilor noi continua sa creasca, cu o zi in urma, miercuri, fiind raportate 326 de infecții cu COVID-19. La ora 13.00, Grupul de Comunicare…

- Un numar de 411 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 59 la terapie intensiva, fața de 56 sambata, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe teritoriul Romaniei, 1.049 de persoane confirmate cu infectie cu…

- Numarul total de persoane testate pana in prezent este de 271462,in ultimele 24 de ore fiind testate 759 persoane. La data prezentului comunicat se afla in carantina 2.304 persoane, 184 intrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, in izolare, in afara celor aflate in spital se afla 14 persoane, din care…

- Romania inregistreaza cele mai multe cazuri noi COVID-19 din 12 iunie incoace: 126 din aproape 26.000 de teste. Nu este anunțat niciun deces in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 24 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.183 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID –…

- La nivelul județului Suceava se afla in carantina 2.164 persoane, 124 intrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, in izolare, in afara celor aflate in spital se afla 10 persoane. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale, din cele 114 localitați, 105 nu au niciun caz…