Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pregateste, de 10 ani, studenti care se specializeaza in electronica aplicata. Tinerii au ocazia sa-si gaseasca loc de munca imediat dupa absolvire, dar si sa castige experienta in cadrul unor parteneriate cu companii mari, in domeniu.

- Proteste și in Invațamant. Sute de studenti si de profesori universitari vor veni marti in fata Ministerului Educatiei, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de taierile de locuri bugetate din universitatile cele mai cotate in topurile internationale. „Aproximativ o mie de studenti vor fi nevoiti sa…

- Studenti, absolventi si profesorii, deopotriva, protesteaza impotriva deciziilor luate de conducerea Ministerul Educatiei, conform careia vor fi retrase un numar semnificativ de burse de nivel universitar, masteral si doctoral, unor universitati care au performante recunoscute in predare si cercetare.…

- Se anunța proteste și în Învațamânt. Sute de studenti si de profesori universitari vor veni marti în fata Ministerului Educatiei, pentru a-și exprima nemulțumirea fața de taierile de locuri bugetate din universitatile

- Sute de studenti si profesori universitari vor protesta, marti, in fata Ministerului Educatiei impotriva taierilor de locuri bugetate din universitatile cele mai cotate in topurile internationale. „Aproximativ 1000 de studenti vor fi nevoiti sa isi plateasca studiile cu costuri prohibitive, daca aleg…

- O noua platforma de laboratoare curriculare, extracurriculare și private „CIRCLE" a fost lansata in data de 20 martie 2018, la Universitatea Tehnica a Moldovei (UTM). Laboratoarele sunt destinate studenților UTM din cadrul a patru facultați cu profil tehnic, electronic, mecanic și ingineresc și au misiunea…

- „8 MARTIE Happening“ este o scurta actiune de animatie de strada ce include flori, arcuri si surprize, eveniment sarbatorit in fiecare an de catre voluntarii resiteni. Doua echipe de tineri au „actionat“ in dupa-amiaza Zilei Internationale a Femeilor, intr-o zona cu flux mare de cetateni:…

- Parlamentul European al Tinerilor este vocea celor care isi slefuiesc primele idei in politica internationala. Anual, sub egida unui forum care functioneaza dupa regulile legislativului Uniunii Europene, peste 35.000 de tineri au ocazia sa se reuneasca sub semnul ideilor si dezbaterilor comunitare.…