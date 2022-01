Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

- Statele Unite au plasat pana la 8.500 de militari in stare de alerta care ar putea fi dislocati in randul trupelor NATO in cadrul crizei ucrainene, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, noteaza AFP. "Numarul trupelor pe care secretarul Apararii le-a plasat in stare…

- Ioana Theodoru Serviciul Roman de Informații iși ia masuri de precauție pentru un an care se anunța dificil, avand in vedere crizele care amenința Romania: cumpara hartie igienica in valoarea de peste 2,2 milioane de lei (peste 440.000 de euro), la care se adauga TVA. Achiziția este facuta de U.M.0929…

- Politistii de frontiera din judetul Bihor au depistat, joi, trei cetateni romani, minori, disparuti de la domiciliu, care incercau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Cei trei au fost dati disparuti de familiile lor inca de miercuri. ”In data de 30.12.2021, in jurul orei 14.30, politistii…

- Principalul suspect in cazul dublului asasinat de la Iași a fost prins in Italia. Barbatul, de origine marocana, fugise din Romania in noaptea comiterii faptelor. Suspectul, care a fost dat in urmarire internaționala, a fost localizat și reținut in Roma. “Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile…

- Potentiala escaladare a tensiunilor care exista in regiune, pe fondul “cresterii posturii asertive” a Rusiei si al folosirii actiunilor hibride, ramane pentru Romania un subiect “major de ingrijorare” privind securitatea nationala, a afirmat, joi, seful Statului Major al Apararii (SMAp), Daniel Petrescu,…

- Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de alerta pe tot teritoriul țarii, incepand cu 9 noiembrie 2021. Raman in vigoare toate restricțiile adoptate in 25 octombrie, printre care obligativitatea certificatului verde pentru instituții, restaurante și alte activitați, circulația pe timp noapte doar…

- Patru barbați au fost raniți, in noaptea de luni spre marti, la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare, din judetul Timis. Asta dupa ce mai multi migranti din Siria s-ar fi luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere…