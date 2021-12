Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Polițiștii carașeni și cei din Mehedinți au intreprins mai multe acțiuni menite sa asigure siguranța traficului rutier pe șoseaua supranumita „drumul morții”! In urma acțiunilor desfașurate pe parcursul celor 3 zile de weekend, polițiștii au aplicat aproape 550 de sancțiuni contravenționale,…

- Doi tineri de 20 si 22 de ani, din Capitala, au fost reținuți de oamenii legii pentru furt. Acestia au sustras doua faruri, o grila din plastic și un bloc de alimentare de la un automobil parcat pe strada Alba Iulia. Prejudiciul cauzat victimei fiind de 6.500 de lei.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Timisoara. Trei persoane au fost ranite in urma evenimentului rutier. Potrivit IPJ Timis, un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Sagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersectia cu bulevardul…

- In data de 15 noiembrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, au aplicat 130 de sancțiuni contravenționale și au retinut 24 de permise de conducere ca urmare…

- Modificarea kilometrajului unei mașini va fi pedepsita cu inchisoarea. Sancțiuni risca și cei care vand mașinile cu odometrul defect. Registrul Auto Roman va crea o aplicație informatica in care vor fi inregistrate kilometrajele mașinilor preluate la momentul efectuarii inspecției tehnice periodice.…

- O femeie din Timișoara a fost terorizata de fostul iubit luni bune. Tanara susține ca dupa ce a avut o relație de mai bine de patru ani cu un barbat de cetațenie austriaca, acesta ar fi devenit extrem de gelos și ar fi angajat detectivi particulari care sa o urmareasca, dar ar fi montat și camere de…

- O femeie din București a dat foc unor produse intr-un magazin de electrocasnice, dintr-un mall din sectorul 6 al Capitalei. Totul a fost surprins pe camerele de supraveghere. Conform imaginilor, o femeie intra in magazin, se uita dupa camerele de supraveghere și la un moment dat se oprește intr-un punct…

- Membrii unei familii au inceput sa observe lucruri bizarre in casa, așa ca au decis sa instaleze camera de supraveghere in locuința. Cand au privit imaginile, oamenii au descoperit ce „secret negru” ascundea menajera lor.