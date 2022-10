Mii de șoferi, trași pe dreapta weekendul trecut Peste 3500 de conducatori auto au incalcat regulile de circulație rutiera, weekendul trecut, dintre care 1556 au depașit limita de viteza. La fel, in perioada menționata, 39 de șoferi au condus in stare de ebrietate, dintre care 31 se aflau in stare avansata, 5 au refuzat sa treaca testarea alcoolscopica, iar alții 3 s-au ales cu dosare contravenționale. Circa 500 de conducatori auto nu au r Citeste articolul mai departe pe noi.md…

