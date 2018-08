Mii de soferi ar putea plati, in curand, o noua taxa. Banii ar urma sa fie folositi la constructia autostrazii Ploiesti-Brasov

Guvernul Romaniei a adoptat, miercuri, un studiu de fundamentare al Comisiei de Prognoza in baza caruia ar urma sa se construiasca, in parteneriat public-privat, Autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov. Potrivit documentului, soseaua lunga de 106 kilometri va fi o adevarata opera de infrastructura, urmand sa treaca prin tuneluri cu galerie dubla sapate in munte si peste mai multe poduri si pasaje. O asemenea sosea ar costa cam 1,36 miliarde de euro, bani pe care statul nu-i are. In consecinta, s-a gandit sa gaseasca un constructor care sa isi finanteze singur lucrarea si, in schimb, sa le puna taxe…