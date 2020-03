Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți angajați din instituții subordonate Primariei Sfantu Gheorghe intra in șomaj tehnic, pe fondul crizei generate extinderea COVID-19. Este vorba despre personalul din instituțiile de cultura, dar și de angajații societații de transport local in comun: „Tot ceea ce inseamna angajat la instituțiile…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca firmele care isi vor trimite angajatii in somaj tehnic vor primi sprijin financiar in termen de cel mult 30 de zile de la momentul la care se vor adresa Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Violeta Alexandru le recomanda angajatilor care…

- Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu, a anuntat astazi, prin intermediul unei postari video pe pagina de socializare a aeroportului iesean, ca mai bine de jumatate dintre angajati vor fi trimisi in somaj tehnic, aceasta fiind prima institutie din judet care anunta luarea unor…

- Cei 1.002 angajati ai fabricii de cabluri auto vor intra in somaj tehnic, a anuntat Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj. Somaj tehnic, conditii. Acestia sunt angajatii care vor beneficia de sprijinul dat de stat Inchiderea producției, timp de doua saptamani, este o masura impotriva raspandirii…

- Mii de angajați din județul Gorj au contractele de munca suspendate. In ultimele saptamani angajatorii și-au trimis angajatorii acasa, din cauza situației economice generate de COVID 19. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, pana in data de 23 martie figureaza ca suspendate 3.278 de contracte…

- Companiile care și-au intrerupt activitatea sau demonstreaza ca le-a scazut cifra de afaceri cu cel putin 25% vor putea cere statului sa le deconteze cheltuielile de șomaj tehnic pentru angajații trimiși acasa. Guvernul va acoperi maximum 75 la suta din salariul mediu brut pe economie.

- Pe fondul epidemiei de coronavirus, care se raspandeste din ce in ce mai tare si in Romania, tot mai multe companii aleg sa isi sisteze activitatea si sa isi trimita angajatii in somaj tehnic. Cele mai recente exemple sunt uzinele Ford de la Craiova si Dacia de la Mioveni, dar si fabrica Pirelli…

- Bucuresti, 18 mar /Agerpres/ - Parlamentarii PSD au depus, miercuri, un proiect de lege care prevede ca statul sa acopere 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat de salariati, in cazul suspendarii temporare sau reducerii activitatii, ca urmare a decretarii starii de urgenta. Potrivit…