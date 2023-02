Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de rusoaice insarcinate au intrat in Argentina in ultimele luni, dintre care 33 doar cu un singur zbor, joi, potrivit autoritaților citate de BBC. Cele mai recente sosiri au fost, toate, in ultimele saptamani de sarcina, potrivit agenției naționale pentru migrație.

- O prima pictura murala reprezentindu-l pe starul Lionel Messi ridicind trofeul Cupei Mondiale de fotbal a fost dezvelita in Argentina, pe un zid din capitala Buenos Aires, la patru zile de la victoria selectionatei Albiceleste in finala din Qatar, informeaza AFP. Fresca, de aproximativ 6 m inaltime…

- Campionii mondiali argentinieni au sosit, luni noapte (ora locala 02.21), la Buenos Aires, urmand ca de la aeroport sa mearga la baza de antrenament a nationalei, iar in cursul zilei de marti vor sarbatori alaturi de fani. Cu aceasta ocazie, in Argentina a fost declarata zi libera, doar institutiile…