Mii de români s-au ales cu cardurile sociale blocate după ce au vrut să le vândă ca să îşi cumpere alcool Peste 10.000 de carduri pe care romanii primeau vouchere sociale au fost deja blocate, din cauza tentativelor de frauda. Unii au incercat sa le vanda cu un pret mai mic decat valoarea incarcata de stat, altii au vrut sa achizitioneze produse care nu sunt in lista celor permise, respectiv alcool sau tutun. „Peste 10.000 de […] The post Mii de romani s-au ales cu cardurile sociale blocate dupa ce au vrut sa le vanda ca sa isi cumpere alcool appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploi intense si foarte rare au cazut, vineri, in Valea Mortii (Death Valley) din California si au provocat inundatii de proportii, relateaza AFP. Precipitatiile au dus la izolarea a aproximativ 1.000 de persoane, a anuntat parcul national care administreaza zona. Aproximativ 500 de vizitatori si 500…

- Șoferii prinși la volan bauți ori sub influența drogurilor vor ramane fara permis pe loc, pentru 12 ore, chiar și in cazul in care nu vor putea fi testați, doar pe baza examinarii sumare a unui medic. Prevederea era prevazuta intre modificarile Codului Rutier adoptate de Guvern inca din primavara acestui…

- Chiar daca angajarile la stat au fost blocate de Guvern de la 1 iulie, pentru reducerea cheltuielilor, MAE a cerut azi in ședința Executivului aprobarea a inca unui post de secretar de stat, al 6-lea, și angajarea pe post a inca 97 de funcționari publici. Guvernul a aprobat inființarea unui post de…

- Trei barje sarbesti incarcate cu cate 1.200 de tone de carbune fiecare sunt blocate de peste doua saptamani pe Dunare, in zona localitatii Zimnicea, din cauza scaderii nivelului fluviului, iar in contextul temperaturilor mari carbunele s-a aprins si arde mocnit, fara flacara. O interventie de stingere…

- Averi ale unor oligarhi si unor entitati – in valoare de aproximativ 13,8 miliarde de euro – au fost blocate in Uniunea Europeana (UE), in principal in cinci state membre, in baza sanctunilor impuse Rusiei din cauza Razboiului din Ucraina, a anuntat, marti, comisarul european insarcinat cu Justitia,…

- Populația lumii ar urma sa ajunga la 8 miliarde de locuitori la 15 noiembrie, potrivit unei estimari a Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU, publicata luni, care prevede, de asemenea, ca India va depași China ca cea mai populata țara din lume pana in 2023, transmite AFP. Precedentul…

- Populația lumii ar urma sa ajunga la 8 miliarde de locuitori la 15 noiembrie, potrivit unei estimari a Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU, publicata luni, care prevede, de asemenea, ca India va depași China ca cea mai populata țara din lume pana in 2023, transmite AFP. „In timp…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a prezentat liberalilor reuniti in sedinta BPN discutiile din interiorul coalitiei privind modificarea Codului Fiscal, potrivit unor surse, mai multe masuri fiind agreate de principiu, precum marirea accizelor la alcool si tutun, TVA de 19% pentru bauturile cu zahar…