- Renault a ajuns la o ințelegere cu sindicatele din Franța, pentru a elimina 2.500 de posturi in inginerie si functiile tertiare CFE-CGC, cel mai important sindicat de la grupul auto francez Renault, a anuntat joi ca a decis sa semneze un acord care prevede eliminarea a 2.500 de posturi in inginerie…

- Primul model 100% electric de la Dacia, botezat Spring, va fi prezentat, joi, de catre francezii de Renault in cadrul evenimentului dedicat mobilitatii electrice, Renault eWays, organizat la Paris. Astfel, in perioada 15 – 26 octombrie, Grupul Renault va explora viitorul mobilitatii, oraselor si tehnologiilor…

- ​Renault trece printr-o perioada neagra, dovada ca a avut pierderi de peste 7 miliarde de euro în prima parte a anului. În mai s-au anunțat o serie de masuri, inclusiv renunțarea la un plan de investiții la Mioveni, iar acum, noul CEO Luca de Meo anunța o schimbare radicala a organizarii…

- Potrivit Renault, acest proiect vizeaza crearea unei structuri organizationale mai simple si mai orientate spre rezultate, dar care sa intareasca coeziunea, motivatia si sentimentul de apartenenta al echipelor grupate pe marci. "Compania trebuie sa faca trecerea de la o cautare a volumelor…