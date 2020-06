Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi copii primesc „bani de buzunar” de la parinti pe card. Copiii pot sa-si faca un card de debit inca de la 14 ani, la unele banci. Parinții moderni stiu deja ca tot mai multi...

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus ca a fost aprobata OUG prin care fiecare persoana defavorizata va primi cate 50 de maști, in total urmand sa fie achiziționate materiale de protecție pentru 2,3 milioane de oameni, urmand sa se plateasca 230 de milioane de lei de la bugetul de stat. Insa,…

- In contextul in care, in starea de alerta, a devenit obligatorie purtarea lor in spații publice inchise și in transportul public in comun, Executivul urmeaza sa adopte, in ședința de joi, o ordonanța de urgența ce are in vedere acordarea de maști de protecție persoanelor defavorizate. “Dupa cum știți,…

- Politistii de frontiera au depistat cinci cetateni romani care au pescuit aproximativ 100 kilograme peste, in perioada de prohibitie si fara sa detina documentele legale.Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in zona de competenta cinci cetateni romani care au pescuit aproximativ…

- Familia Timis, detinatoarea Grupului Cris-Tim, a donat 300.000 euro, in cadrul teledonului "Romani impreuna", pentru utilarea sectiilor ATI cu echipamente si aparatura medicala, se mentioneaza in comunicat."In urma donatiilor, zeci de mii de echipamente de protectie au plecat deja spre Spitalele…

- Un hotel de 3 stele din Cluj-Napoca este pus la dispoziția a 80 de romani veniți din Italia, pentru carantina, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Cluj transmis marți, tuturor celor cazați li se vor asigura alimente, medicamente, imbracaminte medicala specifica.…

- Gest senzațional facut in Italia, țara europeana in care pandemia de coronavirus face ravagii. Stabiliți in Peninsula, doi romani au donat 5.000 de maști la Parma, informeaza iromeni.com.Stabiliți in Italia, Alex Masarie și Adriana Ginghina, proprietarii unei companii de bijuterii, au decis sa se implice…