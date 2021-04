Situația aglomerației de la Vama Nadlac continua in fiecare an, fara excepție. De data aceasta, insa, lucrurile merg din ce in ce mai greu, iar oamenii care au vrut sa fie acasa, alaturi de cei dragi, de Sarbatorile Pascale, au fost nevoiți sa aștepte ore in șir la Vama Nadlac pentru a putea revedea locurile natale. Dupa atat de multe ore de așteptare, oamenii pareau sa nu mai aiba rabdare și au devenit recalcitranți. Iata care este situația la Vama Nadlac!