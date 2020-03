Romanii care au fost blocați la granița Austriei cu Ungaria au inceput, marți seara, trecerea prin coridorul special catre țara. Ei pot tranzita teritoriul Ungariei timp de 8 ore, in intervalul 17 martie, ora 22.00, ora Romaniei – 18 martie, ora 6.00, ora Romaniei. Este vorba de drumuri secundare prevazute pentru traseul romanilor in Ungaria. Țara vecina a anunțat, marți seara, ca romanii vor intra in Romania pe la Cenad și Nadlac 2, informeaza realitateadearad.net. CITEȘTE AICI Anterior, tot marți seara, MAE a anunțat ca Ungaria permite tranzitarea romanilor printr-un coridor umanitar timp de…