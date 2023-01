Mii de rezervări și competiții de iarnă, anulate.Vremea caldă și lipsa zăpezii au închis jumătate dintre pârtiile din Europa Vremea calda, dar și lipsa ninsorii de la inceput de an au forțat stațiunile montane din Europa sa iși reduca drastic activitatea. In Franța, Italia, Elvetia si Austria una din doua partii a fost inchisa, iar hotelierii spun ca rezervarile pentru vacanțele la munte sunt anulate una dupa alta. Condițiile meteo au dus și la […] The post Mii de rezervari și competiții de iarna, anulate.Vremea calda și lipsa zapezii au inchis jumatate dintre partiile din Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

