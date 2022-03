Stiri pe aceeasi tema

- Peste 380.000 de cetateni ucraineni au intrat in Romania de la declansarea crizei. Peste 304.000 au plecat. Politia de Frontiera a transmis, sambata dimineata, ca 16.348 de cetateni ucraineni au intrat in tara vineri, in scadere cu 22,1 % fata de ziua precedenta. „In data de 11.03.2022, in interval…

- In ultimele 13 zile, in Romania au intrat in total 291.081 de refugiați ucraineni si au iesit 208.863, potrivit anunțului facut marți, 8 martie, de Poliția de Frontiera. Practic, aproximativ 82.000 de refugiați se afla acum pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate…

- In ultimele 12 zile, in Romania au intrat in total 261.445 de refugiați ucraineni si au iesit 192.312, potrivit anunțului facut luni, 7 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, in Romania au ramas 69.133 de ucraineni. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera, in…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- In ultimele 8 zile, in Romania au intrat in total 139.050 de refugiați ucraineni si au iesit 87.676, potrivit anunțului facut joi, 3 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 78.318 de persoane, dintre care 25.924…

- In ultimele 7 zile, in Romania au intrat in total 113.100 de refugiați ucraineni si au iesit 68.100, potrivit anunțului facut miercuri, 2 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 71.364 de persoane, dintre care…

- Aproximativ unul din 3 cetațeni care a intrat in Romania in ultimele 24 de ore este din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Poliția de Frontiera. DIn 80.000 de ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul conflictului, 50.000 au ieșit din țara. In ultimele 24 de ore, la nivel national,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Isaccea au depistat patru cetateni ucrainieni care au prezentat autoritatilor competente teste negative pentru detectia infectiei cu virusul SARS CoV 2, care s au dovedit a fi false.In cursul zilei de 15 ianuarie 2022, in jurul orei…