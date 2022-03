Mii de refugiați ucraineni tranzitează Iașul Pe la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au intrat in total 1.370 de autoturisme, 4.802 persoane, din care 2.044 ucraineni. Feroviar au intrat in total 374 de persoane, din care 171 ucraineni, in 4 trenuri.Pentru a veni in sprijinul celor care tranziteaza Iașul, companiile aeriene au venit cu un sprijin. „Partenerul nostru WIZZ Air se angajeaza sa ajute refugiații ucraineni sa ajunga la destinație și ofera 100.000 de locuri gratuite la zboruri scurte operate de Wizz Air, cu plecare din țarile vecine ale Ucrainei (Polonia, Slovacia, Ungaria și Romania) in luna martie!”, a transmis Aeroportul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

